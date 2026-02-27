Реклама

02:32, 27 февраля 2026

Попытка быть романтичным с девушкой обернулась катастрофой для ее бойфренда

Олег Давыдов
Фото: Vibe Images / Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit с ником Ponderingpixi17 рассказал, как опростоволосился перед собственной девушкой, попытавшись совершить романтичный поступок. Наутро после совместно проведенной ночи он решил подать своей избраннице завтрак в постель.

«Я с гордостью поднял поднос, открыл дверь спальни ногой и тут же споткнулся о ее туфлю, которая буквально стояла в проеме. Поднос полетел у меня из рук. Яйца оказались на ковре, кофе — на белых простынях, а тост упал маслом вниз на ее телефон, заряжавшийся на тумбочке. Она проснулась от того, что я, весь покрытый яйцами, кричал: "Мне так жаль!", пытаясь вытереть ее лицо от кофе наволочкой», — написал автор.

К его счастью, девушка отнеслась к этому с юмором и немедленно расхохоталась. Пара в итоге отправилась завтракать в «Макдоналдс», а концепцию завтрака в постель молодой человек считает разрушенной на всю его жизнь.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал, как оконфузился на первом свидании с новой знакомой. Причиной стало то, что он последовал совету товарища, который порекомендовал ему быть как можно более загадочным.

