Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:28, 27 февраля 2026Россия

Появились подробности об ответных ударах ВС России по Украине

Минобороны: ВС России нанесли два массированных и шесть групповых ударов
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

За неделю Вооруженные силы (ВС) России нанесли два массированных и шесть групповых ответных ударов по Украине. Подробности об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

По данным министерства, в результате ударов повреждения получили предприятия военной промышленности Украине, объекты энергетики, топливной и транспортной инфраструктуры, которые использовались в интересах ВСУ.

Помимо того, удары пришлись по пунктам временной дислокации украинских войск и иностранных наемников, а также по местам производства и хранения ударных БПЛА.

Ранее стало известно, что заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа «Ахмат» Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов похвалил одну группу бойцов на специальной военной операции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Топ-менеджера «Газпром нефти» задержали по делу о миллионных взятках. Что об этом известно?

    В Кремле прокомментировали боевые действия между Пакистаном и Афганистаном

    Раскрыты состоящие в тайном Богемском клубе представители американской элиты

    Сразу шесть аэропортов России ввели ограничения

    В двух отдаленных от границы регионах России впервые объявили опасность ракетного удара

    Москалькова рассказала о недопустимом условии Киева для возвращения россиян домой

    «АвтоВАЗ» констатировал худшее начало года для авторынка России

    Зеленский заявил о сроках завершения конфликта на Украине

    Зарплаты шаурмистов в Москве взлетели и побили рекорд

    Вратарь клуба РПЛ рассказал о задержании по подозрению в краже

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok