Минобороны: ВС России нанесли два массированных и шесть групповых ударов

За неделю Вооруженные силы (ВС) России нанесли два массированных и шесть групповых ответных ударов по Украине. Подробности об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

По данным министерства, в результате ударов повреждения получили предприятия военной промышленности Украине, объекты энергетики, топливной и транспортной инфраструктуры, которые использовались в интересах ВСУ.

Помимо того, удары пришлись по пунктам временной дислокации украинских войск и иностранных наемников, а также по местам производства и хранения ударных БПЛА.

Ранее стало известно, что заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа «Ахмат» Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов похвалил одну группу бойцов на специальной военной операции.