Появились подробности сильного пожара в московской многоэтажке

Shot: В результате пожара в многоэтажном доме в Москве пострадал ребенок

В результате сильного пожара в московской многоэтажке пострадал 10-летний ребенок, он находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Ребенка обнаружили в квартире, где произошло возгорание. Отмечается, что спасателям было трудно до него добраться, потому что помещение заполнено вещами. Пострадавшего вынесли из дома на носилках.

По словам жильцов, около трех часов ночи женщина с ребенком начали звать на помощь. Крики раздавались из окна. Сообщается, что дым от пожара охватил весь подъезд.

В настоящее время возгорание уже локализовано. Его причина неизвестна.

О происшествии стало известно ранее. Пожар вспыхнул в квартире на 21 этаже дома в ЖК «Янтарный» на улице Лавочкина, была проведена экстренная эвакуация жителей.