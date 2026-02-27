Появились подробности сильного пожара в московской многоэтажке

В результате сильного пожара в московской многоэтажке пострадал 10-летний ребенок, он находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Ребенка обнаружили в квартире, где произошло возгорание. Отмечается, что спасателям было трудно до него добраться, потому что помещение заполнено вещами. Пострадавшего вынесли из дома на носилках.
По словам жильцов, около трех часов ночи женщина с ребенком начали звать на помощь. Крики раздавались из окна. Сообщается, что дым от пожара охватил весь подъезд.
В настоящее время возгорание уже локализовано. Его причина неизвестна.
О происшествии стало известно ранее. Пожар вспыхнул в квартире на 21 этаже дома в ЖК «Янтарный» на улице Лавочкина, была проведена экстренная эвакуация жителей.