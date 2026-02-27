Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:22, 27 февраля 2026Ценности

Цукерберга на показе Prada прозвали нелепым

Редакторы Daily Mail прозвали Цукерберга нелепым из-за поведения на показе Prada
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Alessandro Garofalo / Reuters

Соучредитель компании Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена) Марк Цукерберг появился на Неделе моды в Милане и подвергся критике в сети. Его фото публикует Daily Mail.

Материалы по теме:
В России под видом дорогой одежды продают дешевые товары с AliExpress. Как магазины наживаются на россиянах?
В России под видом дорогой одежды продают дешевые товары с AliExpress.Как магазины наживаются на россиянах?
27 января 2023
Сексуальность вновь вернули в моду. Почему мир забывает о феминизме и вновь воспринимает женщину как сексуальный объект?
Сексуальность вновь вернули в моду.Почему мир забывает о феминизме и вновь воспринимает женщину как сексуальный объект?
14 декабря 2022

Бизнесмен вместе с женой Присциллой Чан посетили показ бренда Prada — пару посадили в первый ряд вместе с главными представителями модной индустрии. Журналисты обратили внимание на непривычный для Цукерберга наряд: он появился на дефиле в лонгсливе и классических брюках с лоферами, отказавшись от излюбленных толстовок.

Однако редакторы прозвали предпринимателя нелепым из-за неуклюжего поведения на непривычном для него мероприятии. В том числе авторы материала раскритиковали позу мужчины.

В октябре 2024 года Цукерберг похвастался уникальным Porsche.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ запустили «Фламинго» вглубь России. В Москве заявили, что это британские ракеты с украинскими шильдиками

    Названы пять самых дешевых новых машин в России

    Женщин предупредили об убивающих сердце привычках

    Ученые нашли необычное применение рыбам

    Смартфоны Xiaomi начали ломаться в России

    Цукерберга на показе Prada прозвали нелепым

    Спрятавшийся от журналистов топ-менеджер «Газпром нефти» попал на видео

    МИД вызвал посла Финляндии за сожженный флаг России

    Экс-сотрудник ГАИ избил бывшую жену и пригрозил ей убийством

    Десятилетний мальчик поймал крупную рыбу и побил десятилетний рекорд

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok