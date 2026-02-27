Реклама

Пушков заявил о риске разрушения Евросоюза в случае одного решения

Пушков: Вступление Украины в ЕС усилит его экономические проблемы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Yves Herman / Reuters

Вступление Украины в Европейский союз может иметь для него серьезные последствия. Такой прогноз сделал в своем Telegram-канале сенатор Совфеда Алексей Пушков.

«Дело в том, что она не придет в ЕС тихим просителем. Если в Европе так считают, то они сильно заблуждаются», — предупредил он. Пушков пояснил, что власти Украины привыкли к особому отношению со стороны европейских политиков и не намерены отказываться от него в случае вхождения страны в блок.

По мнению сенатора, включение Украины в ЕС «может взорвать» объединение и как управленческую, и как политическую структуру. А негативные последствия от такого решения охватят все сферы — экономическую, финансовую, военную и политическую, заключил он.

Ранее аналогичную точку зрения высказал аналитик Центра фундаментальных прав в Венгрии Золтан Кошкович. Он отметил, что присоединение Украины к Евросоюзу не принесет ничего положительного.

