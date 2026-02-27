Раскрыт новый фигурант в деле о похищении 9-летней девочки в Смоленске

В Смоленске задержана сожительница мужчины, похитившего 9-летнюю девочку

Сожительница подозреваемого в похищении 9-летней девочки задержана в Смоленске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным агентства, в ее квартире злоумышленник незаконно удерживал девочку в течение почти трех суток.

В интервью news.ru криминалист Михаил Игнатов рассказал, что женщина, вероятно, знала, что в ее доме находится чужой ребенок. По его словам, фигурантка уверяет, что думала, что девочка является родственницей ее сожителя. «Я уверен практически на 100 процентов, что она была в курсе всего. Она такая же соучастница преступления», — сказал криминалист.

Игнатов заявил, что она должна быть привлечена к ответственности как минимум за недонесение информации и укрывательство похищенной девочки. Он подчеркнул, что после пропажи ребенка по Смоленску были повсюду расклеены ориентировки, поэтому сожительница похитителя не могла их не видеть.

Ранее сообщалось, что мужчина, который похитил девочку в Смоленске, в последние месяцы не пользовался телефоном и общался с сожительницей через записки под дверью.