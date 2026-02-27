Реклама

09:01, 27 февраля 2026

Раскрыта стоимость перевозки тела авторитета Не буди из российской колонии

Shot: Перевозка тела лидера банды киллеров Михайлова обошлась в 150 тысяч рублей
Владимир Седов
Кадр: Telegram-канал SHOT

Перевозка из мордовской колонии тела криминального авторитета Михаила Михайлова, известного как Не буди, обошлась его близким в 150 тысяч рублей. Подробности раскрывает Telegram-канал Shot.

По данным издания, гроб с телом лидера банды киллеров из подмосковных Люберец в катафалк помогали загружать другие заключенные. Причиной ухода из жизни Не буди стала сердечная недостаточность.

Ранее сообщалось, что Михаил Михайлов был найден без признаков жизни в Торбеевском централе.

Банда Михайлова совершала разбойные нападение и заказные расправы в нулевые. Доказано минимум шесть совершенных киллерами преступлений. С 2015 года он отбывал свой срок в ИК-6 на территории Республики Мордовия.

