Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:33, 27 февраля 2026Силовые структуры

Стало известно о смерти пожизненно осужденного главы люберецкой ОПГ Не буди

Shot: Глава банды киллеров Михайлов скончался в Торбеевском централе
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Глава люберецкой ОПГ из нулевых Михаил Михайлов, известный в криминальном мире под прозвищем Не буди был найден без признаков жизни в Торбеевском централе, где отбывал пожизненный срок за жестокие расправы. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным издания, причиной смерти 65-летнего Михайлова стала острая сердечная недостаточность, его тело забрали из колонии несколько дней назад. Отмечается, что транспортировка обошлась родным в 150 тысяч рублей.

Авторитет получил свою кличку благодаря наколке «Не буди», которая была набита у него на веках. В отличие от известной одноименной ОПГ, действовавшей в 90-е, Люберецкая банда Михайлова была меньше и специализировалась на разбойных нападениях и заказных расправах. Следствию удалось доказать минимум шесть преступлений, к которым был причастен Михайлов.

Ранее в тюрьме французского города Ренн (Бретань) без признаков жизни нашли 63-летнего грузинского вора в законе Кахабера Алшибая, более известного в преступных кругах как Каха Зугдидский.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Десант из Британии и Франции готовится к «миротворческой миссии» на Украине. Они тренируются устраивать засады и уничтожать ПВО

    «Будет невероятно, если это произойдет». Греф дал личный прогноз курса рубля

    Раскрыт неофициальный список «нежелательных» профессий при одобрении ипотеки

    Банкиров призвали поделиться с бюджетом

    Путин обратился к российским военным

    Стало известно о смерти пожизненно осужденного главы люберецкой ОПГ Не буди

    27-летняя девственница оказалась в тупике

    Трамп рассмотрел потенциальные варианты удара по Ирану

    На Украине сообщили об участии еще одной страны на переговорах в Женеве

    В России подорожали букеты цветов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok