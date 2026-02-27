Стало известно о смерти пожизненно осужденного главы люберецкой ОПГ Не буди

Shot: Глава банды киллеров Михайлов скончался в Торбеевском централе

Глава люберецкой ОПГ из нулевых Михаил Михайлов, известный в криминальном мире под прозвищем Не буди был найден без признаков жизни в Торбеевском централе, где отбывал пожизненный срок за жестокие расправы. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным издания, причиной смерти 65-летнего Михайлова стала острая сердечная недостаточность, его тело забрали из колонии несколько дней назад. Отмечается, что транспортировка обошлась родным в 150 тысяч рублей.

Авторитет получил свою кличку благодаря наколке «Не буди», которая была набита у него на веках. В отличие от известной одноименной ОПГ, действовавшей в 90-е, Люберецкая банда Михайлова была меньше и специализировалась на разбойных нападениях и заказных расправах. Следствию удалось доказать минимум шесть преступлений, к которым был причастен Михайлов.

