Грузинский вор «в законе» скончался в тюрьме Франции

В тюрьме Франции умер грузинский вор «в законе» Каха Зугдидский

В тюрьме французского города Ренн (Бретань) 31 октября скончался 63-летний грузинский вор «в законе» Кахабер Алшибая, более известный в преступных кругах как Каха Зугдидский, об этом пишет ИА «Прайм Крайм» со ссылкой на собственные источники.

Причина смерти Кахи — рак легких, выявленный у него уже в заключении.

Каха Зугдидский родился в интеллигентной семье, но и он и двое его братьев стали преступниками. Одного из братьев Кахи убили в 1993 году вместе с его четырьмя подельниками рядом с чайной фабрикой в городе на западе грузии — Зугдиди.

Сам же Каха трижды судился за кражи в Москве и Ленинграде. Во время сходки, приуроченной к полувековому юбилею батумского вора Зури Цинцадзе он сошелся с Гочей Джинчарадзе (Курша), Карло Чхиквадзе и Чиро Шония.

Каха одним из первых среди грузин, задолго до репрессий Саакашвили, перебрался во Францию, где не оставил свое «воровское дело» и регулярно садился за решетку. В свой последний раз Каха был арестован в феврале 2021 года во время масштабной операции Европола против грузинского криминалитета.

