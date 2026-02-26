Раскрыто состояние похищенной в Смоленске 9-летней девочки

RT: В квартире в Смоленске с девочкой и похитителем была его сожительница

В квартире в Смоленске, где находились девятилетняя девочка и похититель, была его сожительница. Предположительно, она знала о похищении ребенка, о чем сообщает RT со ссылкой на источник.

Уточняется, что школьницу в скором времени передадут ее маме, она здорова. Предварительный осмотр показал, что с ребенком все хорошо.

Об исчезновении школьницы стало известно утром 24 февраля, когда та вышла из дома, чтобы погулять со своим тойтерьером. Позднее собака вернулась, но уже без маленькой хозяйки. По словам соседей, девочку могли увезти на авто в неизвестном направлении.

Ранее правоохранители задержали мужчину, ставшего подозреваемым в похищении. Несовершеннолетнюю обнаружили в одном из гаражей. С ней были двое мужчин.