19:57, 27 февраля 2026Мир

Россия обратилась с требованием к Великобритании

Келин: Россия требует, чтобы Британия отказалась от планов передачи ЯО Украине
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Илья Дмитрячев / ТАСС

Россия требует, чтобы Великобритания отказалась от возможных планов передачи ядерного оружия Украине. Об этом заявил российский посол в Лондоне Андрей Келин, его слова приводит РИА Новости.

«Мы требуем, чтобы англичане отказались [от планов передачи оружия массового поражения Украине], если такие планы у них имеются... Это конфронтация уже на ядерном уровне», — подчеркнул дипломат.

24 февраля Служба внешней разведки (СВР) России сообщила, что Великобритания и Франция готовятся вооружить Украину ядерной бомбой. По данным российской разведки, Лондон и Париж планируют замаскировать передачу такого оружия под самостоятельную разработку украинцев.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эту информацию возмутительной и подчеркнул, что Москва «безусловно будет принимать эти данные во внимание» и учитывать в ходе текущих переговоров по урегулированию украинского кризиса.

