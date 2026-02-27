Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
20:02, 27 февраля 2026Спорт

Российский арбитр вновь захотел поработать в Лиге чемпионов

Российский арбитр Карасев признался, что готов судить Лигу чемпионов каждый день
Владислав Уткин

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Российский арбитр Сергей Карасев вновь захотел поработать в Лиге чемпионов. Об этом он заявил в интервью «Чемпионату».

«Я Лигу чемпионов готов хоть каждый день судить. Сейчас, правда, формат поменялся. Я больше к старой системе привык, с группами, но и новая интересна», — сказал Карасев.

46-летний арбитр обслуживал матчи Лиги чемпионов с 2012 по 2021 год. За это время он провел в главном европейском клубном турнире 28 матчей, в которых показал 104 желтых и восемь красных карточек, а также назначил 11 пенальти.

Как правило, Карасев работал на играх группового этапа Лиги чемпионов. Но в сезонах-2013/14, 2016/17 и 2020/21 он обслуживал игры 1/8 финала.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Буданов хочет раздела России на «несколько региональных государств». Ему резко ответили в Москве

    Названа новая проблема для продаж российской нефти

    Хирург высказался о пластике Вали Карнавал

    Афганистан начал новые атаки возмездия на границе с Пакистаном

    В российском городе в квартире пенсионерки рухнул потолок

    Телеведущая неделями игнорировала головную боль и оказалась на грани смерти

    Трамп заявил о желании отменить санкции против России

    Рублев проиграл в полуфинале турнира в Дубае

    Коммунальщики нанесли миллионный ущерб в российском городе

    Шаляпин пожаловался на бьющие по психике кастинги

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok