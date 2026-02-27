Реклама

Силовые структуры
07:36, 27 февраля 2026Силовые структуры

Россиянин подстрелил мужчину во время охоты на оленей

На Чукотке российский охотник застрелил в тундре мужчину
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

На Чукотке предстанет перед судом 40-летний житель села Кеперей, обвиняемый в случайной расправе над мужчиной. Об этом сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 11 января обвиняемый отправился на снегоходе в тундру, чтобы поохотиться на оленей. В 30 километрах от дома он заметил силуэт, как ему показалось оленя, он вскинул карабин и открыл огонь. Однако, на деле это были двое мужчин, ехавших на снегоходе. Один из них получил несовместимое с жизнью ранение брюшной полости.

Обвиняемый признал вину полностью, а также добровольно возместил потерпевшему моральный вред. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Билибинский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Камчатском крае мужчина случайно расправился с зятем на охоте, стреляя в утку.

