22:46, 27 февраля 2026

Семак оценил момент с отменой гола Балтики

Главный тренер «Зенита» Семак назвал тонким момент с отменой гола «Балтики»
Владислав Уткин

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил момент с отменой гола «Балтики» в матче с петербуржцами. Его слова приводит ТАСС.

«Я думаю то, что и остальные, там рисовали линии, момент очень тонкий. Мантуан успел выйти, и игрок, который стоял, закрывал видимость вратарю, тот в момент удара не видел мяча, то есть футболист "Балтики" участвовал в эпизоде», — сказал Семак.

Также наставник петербуржцев добавил, что на месте тренера «Балтики» ему было бы обидно от такой отмены гола. «Но решение судьи — игрок находился на линии между ударом бьющего и вратаря. Вратарь не видел момента удара. Я это смотрел», — подытожил Семак.

«Зенит» обыграл «Балтику» в домашнем матче 19-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) со счетом 1:0. Единственный гол в матче на 87-й минуте забил Луис Энрике. Балтика отправила мяч в ворота соперника на 75-й минуте усилиями Кевина Андраде, забившего с углового, но этот гол был отменен из-за офсайда.

Таким образом, «Зенит» набрал 42 очка в 19 матчах. Команда Сергея Семака вышла на промежуточное первое место в турнирной таблице. В следующем туре петербуржцы сыграют 8 марта на выезде с «Оренбургом».

«Балтика» осталась на пятой позиции с 35 очками в 19 поединках. В 20-м туре калининградцы сыграют 7 марта в гостях с «Ростовом».

