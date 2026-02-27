Союзник США не смог обойтись без российской рыбы

Таможня Японии: Поставки минтая из России возобновились и оказались рекордными

Экспорт российского замороженного минтая на японский рынок вырос до месячного рекорда. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на таможенные органы этой азиатской страны.

Поставки оценили в 651 тысячу долларов, и таким образом составили почти четверть от импорта 2025 года, который достиг 2,74 миллиона долларов. Отмечается также, что Япония вернулась к покупкам этой российской продукции после двухмесячного перерыва. В октябре прошлого года речь шла о сумме в 333 тысячи долларов.

Как следствие, в январе 2026 года Россия оказалась крупнейшим поставщиком минтая в Японию. США заняли второе место с результатом в 10,5 тысячи долларов.

Ранее сообщалось, что в прошлом году именно минтай стал ключевым драйвером роста поставок российской рыбы в государства Европейского союза. Поставки этой продукции выросли на 40 процентов в натуральном выражении и на 50 процентов в стоимостном.

С 2013 года поставки продукции из минтая на внутренний рынок России увеличились почти в 4,5 раза