Стали известны планы Зеленского после переизбрания

На Украине заявили о принятии непопулярных решений после переизбрания Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский будет принимать непопулярные решения после того, как переизберется на второй срок. Об этом сообщил Telegram-канал «Резидент» со ссылкой на источники в офисе главы государства.

Утверждается, что Международный валютный фонд «продавил» Киев на повышение налогов и сокращение социальных расходов. При этом утверждается, что украинским властям удалось сместить все изменения на 2027 год.

«Как уточняет источник, Зеленский хочет в этом году переизбираться, а потом вводить все непопулярные решения», — отметили авторы канала.

Ранее Зеленский заявил, что допускает завершение конфликта на Украине в следующем году. При этом он отметил, что многое в этом вопросе зависит от событий ближайших месяцев.