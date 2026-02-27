Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:04, 27 февраля 2026Бывший СССР

Стали известны планы Зеленского после переизбрания

На Украине заявили о принятии непопулярных решений после переизбрания Зеленского
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Mindaugas Kulbis / AP

Президент Украины Владимир Зеленский будет принимать непопулярные решения после того, как переизберется на второй срок. Об этом сообщил Telegram-канал «Резидент» со ссылкой на источники в офисе главы государства.

Утверждается, что Международный валютный фонд «продавил» Киев на повышение налогов и сокращение социальных расходов. При этом утверждается, что украинским властям удалось сместить все изменения на 2027 год.

«Как уточняет источник, Зеленский хочет в этом году переизбираться, а потом вводить все непопулярные решения», — отметили авторы канала.

Ранее Зеленский заявил, что допускает завершение конфликта на Украине в следующем году. При этом он отметил, что многое в этом вопросе зависит от событий ближайших месяцев.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Расчлененное тело сына украинского вора в законе могли найти на Бали. Его похищение вскрыло криминальную сеть с участием СБУ

    Россиянка сделала популярную процедуру и показала покрытое ранами лицо

    В Белгородской области ответили на вопрос о поиске отказавшегося везти Гладкова водителя

    Буданов ответил на вопрос о своем участии в президентских выборах

    Врачам не удалось спасти заболевшего раком 16-летнего блогера

    ЕС резко призвали надавить на Кубу

    Вероятность снегопадов в Москве в мартовские праздники оценили

    Шура признался в стыде из-за пения в трусах на фоне Кремля

    В Кремле прокомментировали инцидент с якобы российским дроном в Швеции

    Дикие звери прогулялись по Санкт-Петербургу и попали на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok