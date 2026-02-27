Реклама

Зеленский заявил о сроках завершения конфликта на Украине

Зеленский: Конфликт на Украине может быть завершен в следующем году
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Stringer / Reuters

Конфликт на Украине может быть завершен в следующем году. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Nv.ua в Telegram.

«Я действительно думаю про следующий год. Но зависит от этих месяцев, будет ли у нас шанс закончить конфликт до осени. До выборов в [конгресс] США», — объяснил Зеленский.

Ранее о сроках завершения конфликта на Украине высказался министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он сообщил, что Москва их не устанавливает, так как существуют задачи, которые требуют решения.

Следующая трехсторонняя встреча по Украине пройдет в начале марта. Место ее проведения не раскрывалось.

