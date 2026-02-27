Реклама

Россия
01:51, 27 февраля 2026Россия

Стало известно о медицинских опытах ВСУ над пленными

Марина Совина
Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Медики Вооруженных сил Украины (ВСУ) получали опыт опасных врачебных манипуляций, используя в качестве манекенов пленных российских военнослужащих. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, передает ТАСС.

В докладе дипломата говорится о ряде случаев, когда перед передачей раненых военнопленных в СИЗО их отправляли в больницу в городе Сумы. Однако вместо оказания помощи к ним приводили практикантов, которые учились брать кровь из артерий.

Один их вернувшихся из плена бойцов рассказал, что украинский конвоир советовал врачу не тратить силы на то, чтобы зашить руку после осколочного ранения. «Перемотай, и сойдет», — заявил надсмотрщик. Из-за того, что не была оказана необходимая медицинская помощь и рана не была обработана и зашита, началось загноение, и рана заросла только спустя семь месяцев

Ранее уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что Россия обладает информацией о пытках, которым подвергались бойцы в украинском плену. «Наши военнопленные говорят, что не всегда им оказывалась та медицинская помощь, которая реально могла бы помочь и привести к спасению. У нас есть [данные о] вопиющих случаях, когда наши военнопленные были замучены», — сказала она.

