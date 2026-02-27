Вице-премьер Новак сообщил о падении экспорта нефти и нефтепродуктов в 2025 году

По итогам 2025 года экспорт нефти и нефтепродуктов из России упал на один и почти семь процентов, до 238 и 114 миллионов тонн соответственно. Об этом на открытой встрече в образовательном центре «Сириус» рассказал вице-премьер Александр Новак, передает РИА Новости.

Он уточнил, что основными покупателями российского сырья стали Индия и Китай, однако и в Европу было поставлено 25 миллионов тонн. «Наши партнеры с удовольствием покупают российскую нефть, потому что она и качественная, и надежная», — подчеркнул чиновник.

На дружественные страны пришлось 94 процента экспорта нефти и 86 процентов экспорта нефтепродуктов. Предполагается, что к 2035 году обе эти доли вырастут до 99 процентов.

При этом Новак признал, что слишком высокие дисконты, с которыми приходится продавать нефть в дружественные страны, беспокоят правительство. Власти надеются, что в конечном итоге скидки удастся снизить до уровней, которые наблюдались в лучшие санкционные времена.

Ранее стало известно, что в связи с намерением Индии ради сотрудничества с США сократить закупки российской нефти отечественные поставщики вынуждены конкурировать с Ираном за право поставлять сырье частным нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) в Китае. Однако из-за ограниченного рынка (госпредприятия КНР избегают санкционной нефти) поставщикам приходится предлагать рекордные скидки. На этом фоне в январе нефтегазовые доходы федерального бюджета рухнули в два раза по сравнению с тем же периодом 2024 года.