09:11, 27 февраля 2026

Ставшая бабушкой Лазарева заявила о «невероятном опыте» в Европе

Ведущая Лазарева заявила, что европейцы лучше относятся к детям, чем россияне
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Телеведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), уехавшая в Испанию, заявила, что европейцы лучше относятся к чужим детям, чем россияне. Такое мнение она выразила в своем Telegram-канале.

По словам ведущей, у которой в январе 2025 года родилась внучка, ей нравится быть бабушкой в Европе. «Совершенно невероятный опыт — наблюдать за тем, как тут люди на детей реагируют: все без исключения восхищаются, бросают свои дела и начинают общаться, на худой конец просто улыбаются, подолгу смотрят и издают всякие привлекающие внимание звуки», — написала она.

При этом Лазарева заявила, что в России прохожие относятся к детям по-другому.

Ранее телеведущая рассказала, что решила жить в Испании не из-за особого интереса к стране, а из-за комфортного климата. Лазарева отметила, что изначально задумывалась о переезде во Францию.

Перед этим она также призналась, что не чувствует причастности к Испании. Лазарева добавила, что не интегрируется в испанскую жизнь и не знает испанского языка.

