Ставшая совершеннолетней россиянка покарала насиловавшего ее с детства отчима

В Вологде россиянину дали срок за изнасилование падчерицы

В Вологде 40-летнего местного жителя приговорили к четырем годам колонии и штрафу в размере 500 тысяч рублей за многолетнее развращение и вступление в половую связь с несовершеннолетней падчерицей. Об этом в своем Telegram-канале сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

Как установил суд, мужчина начал развращать девушку с 2018 года, когда ей было 13 лет. В последующем он стал совершать с ней регулярные половые сношения. Достигнув совершеннолетия, потерпевшая захотела покарать отчима за совершенные преступления и обратилась в правоохранительные органы.

Подсудимый будет отбывать наказание в колонии общего режима.

