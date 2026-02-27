Страна БРИКС захотела самой лучшей сделки с Трампом

Reuters: Индия ждет удачного момента для наилучшей сделки с США

Индия намерена заключить с США самое лучшее торговое соглашение, чтобы обеспечить себе преимущество перед конкурентами. Об этом заявил министр торговли этой страны БРИКС Пиюш Гоял. Его процитировало Reuters.

Однако, по его словам, Нью-Дели будет выжидать и наблюдать за тем, как Белый дом будет действовать в отношении тарифов.

Эта новость появилась после того, как Гоял провел неожиданную встречу с министром торговли США Говардом Лютником, которая состоялась в рамках частного визита американского чиновника в Индию.

Перед этим президент США Дональд Трамп предостерег страны-партнеры от отказа от недавно заключенных торговых соглашений с Соединенными Штатами после того, как Верховный суд признал незаконными его пошлины, введенные в рамках закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях. Когда это случилось, Трамп объявил о временном введении 10-процентной пошлины на товары из всех стран, включая Индию, и пообещал повысить ее до 15 процентов.

По мнению аналитиков, Индия может продолжать импорт российской нефти, так как никогда не подписывала никаких документов, в которых бы официально обещала США отказаться от этих закупок.