Тренер «Балтики» связал отмену гола своей команды в матче с «Зенитом» с юбилеем Семака

Тренер «Балтики» Юрий Нагайцев связал отмену гола своей команды в матче с «Зенитом» с 50-летним юбилеем наставника петербуржцев Сергея Семака. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Мы гордимся нашими ребятами, они сыграли так, как мы их просили. Были близки к тому, чтобы сделать результат, но сегодня у Сергея Богдановича Семака день рождения, поэтому ему преподнесли такой подарок все вместе», — сказал Нагайцев.

Также Нагайцев оценил влияние отмененного гола защитника Кевина Андраде. «Сказать, что не повлиял, не могу. На результат повлиял», — добавил тренер.

«Зенит» выиграл у «Балтики» в домашнем матче 19-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) со счетом 1:0. Единственный гол в матче был забит на 87-й минуте, его автором стал Луис Энрике. До этого футболисты «Балтики» сумели послать мяч в ворота хозяев поля на 75-й минуте. Андраде забил с углового, но его гол отменили из-за офсайда.

Таким образом, «Зенит» набрал 42 очка в 19 матчах. Команда Семака вышла на промежуточное первое место в турнирной таблице. В следующем туре петербуржцы сыграют 8 марта на выезде с «Оренбургом».

«Балтика» осталась на пятой позиции с 35 очками в 19 поединках. В 20-м туре калининградцы сыграют 7 марта в гостях с «Ростовом».