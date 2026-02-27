Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
02:00, 2 марта 2026Наука и техника

Телевизоры Samsung улучили в слежке

PCMag: Samsung в США обвинили в слежке за пользователями через телевизоры
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Maxim Zmeyev / Reuters

Корпорация Samsung пообещала не следить за пользователями через свои телевизоры. Об этом сообщает издание PCMag.

В декабре генеральный прокурор штата Техас (США) Кен Пакстон подал на Samsung в суд, обвинив компанию в сборе излишних данных о пользователей. В Samsung признали свои ошибки и пообещали пересмотреть политику сбора данных клиентов и переписать текст лицензионного соглашения.

В конце 2025 года Пакстон уличил технику Samsung в шпионаже. В телевизорах корейского бренда работала технология автоматического распознавания контента (ACR), которая могла собирать данные, отображаемые на экране устройства. Затем эту информацию использовали для показа рекламы.

Кен Пакстон также отметил, что Samsung составила совершенно неинтуитивное пользовательское соглашение, которое было невозможно понять. «Почти все потребители нажимают кнопку "Я согласен", чтобы просто завершить первоначальную настройку», — заметили представители генерального прокурора.

Samsung признала свою ошибку и пообещала переписать текст пользовательского соглашения. Журналисты PCMag считают, что история Кена Пакстона создаст прецедент и заставит производителей телевизоров начать более аккуратно собирать данные пользователей.

Ранее специалисты Counterpoint Research заявили, что южнокорейская корпорация Samsung перестала быть главным производителем телевизоров в мире. Ее опередила китайская TCL.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп обратился к иранским военным с ультиматумом

    В США заявили о возможности мировой войны после ударов по Ирану

    В Европе резко высказались о Зеленском после его слов об Иране

    Парень попытался поразить девушку своими кулинарными талантами и потерпел фиаско

    Истребители Британии вылетели после сообщений о взрыве на Кипре

    Каллас уличили во лжи о гибели Хаменеи

    Мощный взрыв раздался на базе Британии на Кипре

    Извращенец подглядывал за женщинами в туалете по неожиданной причине

    В России спрогнозировали ход войны США с Ираном

    Из Ирана в Азербайджан эвакуировали свыше 30 россиян

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok