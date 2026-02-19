Samsung потеряла лидерство на важном рынке

CR: Samsung уступила лидерство на мировом рынке телевизоров TCL

Южнокорейская корпорация Samsung перестала быть главным производителем телевизоров в мире. Об этом говорится в отчете Counterpoint Research (CR).

Много месяцев до IT-гигант был безоговорочным лидером на рынке телевизоров. Однако отчет CR за ноябрь показал, что доля Samsung составила 17 процентов, а догоняющей ее китайской TCL — 16 процентов. По итогам декабря 2025 года аналитики подтвердили, что TCL обогнала конкурента.

Доля китайской корпорации составила 16 процентов, Samsung сместилась на вторую позицию с долей 13 процентов. Ниже расположились Husense, LG и Walmart — они получили долю 12, 8 и 5 процентов соответственно.

«TCL набирает обороты уже несколько месяцев, а в декабре резкий рост в конце года позволил ей обогнать Samsung. Хотя это всего лишь один месяц, поставки TCL стабильно растут в годовом исчислении», — заявил директор по исследованиям CR Боб О'Брайен.

В отчете компании говорится, что поставки телевизоров в декабре 2025 года выросли на 1,6 процента за год. При этом за весь 2025 год наблюдалось незначительное снижение на 0,13 процента.

