Наука и техника
04:59, 19 февраля 2026Наука и техника

Samsung потеряла лидерство на важном рынке

Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий

Фото: Jörg Carstensen / picture alliance via Getty Images

Южнокорейская корпорация Samsung перестала быть главным производителем телевизоров в мире. Об этом говорится в отчете Counterpoint Research (CR).

Много месяцев до IT-гигант был безоговорочным лидером на рынке телевизоров. Однако отчет CR за ноябрь показал, что доля Samsung составила 17 процентов, а догоняющей ее китайской TCL — 16 процентов. По итогам декабря 2025 года аналитики подтвердили, что TCL обогнала конкурента.

Доля китайской корпорации составила 16 процентов, Samsung сместилась на вторую позицию с долей 13 процентов. Ниже расположились Husense, LG и Walmart — они получили долю 12, 8 и 5 процентов соответственно.

«TCL набирает обороты уже несколько месяцев, а в декабре резкий рост в конце года позволил ей обогнать Samsung. Хотя это всего лишь один месяц, поставки TCL стабильно растут в годовом исчислении», — заявил директор по исследованиям CR Боб О'Брайен.

В отчете компании говорится, что поставки телевизоров в декабре 2025 года выросли на 1,6 процента за год. При этом за весь 2025 год наблюдалось незначительное снижение на 0,13 процента.

Ранее стало известно, что российские спортсмены на Олимпийских играх 2026 года в Италии не получили эксклюзивные смартфоны, предназначенные для олимпийцев. Фирменные устройства разработала Samsung.

