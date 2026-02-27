В Белгородской области ответили на вопрос о поиске отказавшегося везти Гладкова водителя

Власти Яковлевского округа не стали искать отказавшегося везти Гладкова водителя

Власти Яковлевского округа Белгородской области не стали искать водителя, отказавшегося подвезти губернатора региона Вячеслава Гладкова. Об этом пишет «Подъем» со ссылкой на администрацию муниципалитета.

26 февраля Гладков рассказал, что опоздал на работу из-за отказа водителя подвезти его. Рано утром поезд, на котором губернатор возвращался из командировки, сломался, не доехав до Белгорода, и он был вынужден ловить попутку. В результате чиновник опоздал на работу. В произошедшем Гладков увидел «какую-то внутреннюю обиду к власти». Он подчеркнул, что попросит главу Яковлевского округа Олега Медведева «съездить и поговорить» с этим мужчиной.

Отвечая на вопрос журналистов о поиске этого водителя, в администрации муниципалитета подчеркнули, что «по закону не имеют права знать, кто это», так как являются органом исполнительной власти. «У нас там стык районов. Как глава должен понять: это человек нашего района или Прохоровского? Было пять часов утра, человек встретился. Население нашего района 56 тысяч, в Прохоровском еще сколько-то. Как вычислить?» — заявил собеседник издания.

В свою очередь, в пресс-службе правительства Белгородской области сообщили, что не располагают информацией по данному вопросу. Там предположили, что «так быстро еще не было бы реакции».

В 2025 году Гладкова как минимум дважды приняли за телефонного мошенника. В марте он звонил собственнику пострадавшей от обстрелов квартиры. Когда губернатор представился поднявшей трубку женщине, та его с этим поздравила, добавив, что является музыкантом и не верит в принадлежность голоса главе региона. Месяц спустя произошел аналогичный случай.

