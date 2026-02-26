«Какая-то внутренняя обида к власти». Белгородский губернатор пожаловался, что опоздал на работу после отказа жителя подвезти его

Гладков опоздал на работу после отказа жителя Белгородской области подвезти его

Житель Белгородской области отказался подвезти на машине губернатора Вячеслава Гладкова, который рано утром возвращался из командировки. Главе региона нужно было проехать до ближайшего железнодорожного переезда около 700 метров после того, как он сошел со сломавшегося под Белгородом поезда. Из-за этого, как рассказал губернатор, он опоздал на работу.

Сегодняшнее утреннее сообщение с опозданием, прошу прощения, уважительная причина, мне кажется, — возвращался из командировки, сломался поезд Вячеслав Гладков губернатор Белгородской области

Белгородец объяснил свой отказ тем, что пользуется машиной вместе с дочерью

Гладков рассказал, что при встрече с жителем представился и попросил подвезти его до ближайшего переезда, где уже ждала машина, которую ему «на спасение» прислал глава Яковлевского округа Олег Медведев.

«Понимаю, что своих проблем много, тут еще по утрам губернаторы ходят в темноте, непонятно — зачем, непонятно, что хотят. [Житель] сказал о том, что машина на двоих с дочерью, я так понимаю, что излишняя эксплуатация — она тоже может повредить собственному имуществу», — рассказал чиновник.

Гладков увидел в отказе его подвезти «какую-то внутреннюю обиду к власти»

Если честно, мне показалось, что есть какая-то внутренняя обида к власти, или областной, или местной, поэтому обязательно [главу Яковлевского округа] Олега Александровича [Медведева] попрошу съездить и поговорить, в чем обида, что мы не доделали, в чем внутреннее неудовлетворение действиями власти Вячеслав Гладков губернатор Белгородской области

Губернатор попросил главу Яковлевского округа, где и произошла встреча с жителем, съездить и поговорить с мужчиной, «в чем обида, что мы не доделали, в чем внутреннее неудовлетворение действиями власти».

Гладков подчеркнул, что власти Белгородской области всегда старались уделять жителям региона внимание, несмотря на сложность ситуации. Поэтому, заявил он, в произошедшем будут разбираться. Губернатор заверил, что в случае, если обнаружится хотя бы малейшая проблема, которую чиновники региона смогут решить, они сделают это.

Тремя неделями ранее Гладков застрял в лифте

3 февраля Вооруженные силы Украины нанесли удар по Белгороду при помощи ракет американского комплекса HIMARS. Это привело к сбою в подаче электроэнергии, теплоснабжения и водоснабжения в нескольких частях города. Позже Гладков рассказал, что в момент блэкаута как раз находился в лифте, который в результате застрял. «Вчера я был один, по-моему, из 77 человек, которые застряли в лифте», — заявил он во время прямого эфира.

По словам чиновника, он спешил на совещание и пытался узнать по телефону, когда приедет бригада ремонтников. Он подчеркнул, что работа по освобождению людей была проведена быстро и эффективно.

До этого Гладкова неоднократно принимали за телефонного мошенника

В марте 2025 года Гладков во время прямого эфира позвонил собственнику одной из поврежденных обстрелами квартир. Губернатор представился поднявшей трубку женщине, однако россиянка не поверила ему. «Ну поздравляю вас, — ответила она назвавшему свое имя и должность чиновнику. — А я музыкант и слышу, что вы не Гладков».

После этого собеседница губернатора бросила трубку. Позже россиянка вместе с членами ее семьи принесла Гладкову извинения, а он похвалил женщину за бдительность.

Месяц спустя произошел аналогичный случай. Тогда жительница Белгорода, у которой Гладков хотел уточнить информацию о восстановлении жилья после обстрела, также усомнилась в подлинности голоса чиновника.