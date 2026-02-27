В Германии рассказали о странном поступке Зеленского в отношении главы немецкого МИД

Welt: Зеленский наградил главу МИД Германии Вадефуля орденом не по статусу

Президент Украины Владимир Зеленский наградил министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля орденом не по статусу. Об этом сообщает немецкая газета Die Welt.

В статье поясняется, что украинский лидер вручил Вадефулю орден «За заслуги» второй степени, предназначающейся для заместителей глав правительств и парламентов, министров, глав других центральных органов власти и послов.

«Согласно уставу ордена, "министры суверенных государств" фактически получают орден первой степени. Неясно, почему Вадефуль получил только вторую степень. Запрос в канцелярию (Зеленского — прим. "Ленты.ру") до сих пор остался без ответа», — отмечает издание.

Ранее Вадефуль объяснил перебои с поставками ракет Украине. По его словам, они связаны с отсутствием запасов в ФРГ.