02:53, 27 февраля 2026Мир

В Германии рассказали о странном поступке Зеленского в отношении главы немецкого МИД

Welt: Зеленский наградил главу МИД Германии Вадефуля орденом не по статусу
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский наградил министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля орденом не по статусу. Об этом сообщает немецкая газета Die Welt.

В статье поясняется, что украинский лидер вручил Вадефулю орден «За заслуги» второй степени, предназначающейся для заместителей глав правительств и парламентов, министров, глав других центральных органов власти и послов.

«Согласно уставу ордена, "министры суверенных государств" фактически получают орден первой степени. Неясно, почему Вадефуль получил только вторую степень. Запрос в канцелярию (Зеленского — прим. "Ленты.ру") до сих пор остался без ответа», — отмечает издание.

Ранее Вадефуль объяснил перебои с поставками ракет Украине. По его словам, они связаны с отсутствием запасов в ФРГ.

