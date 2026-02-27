В Госдуме призвали привлечь к делу о похищении девочки из Смоленска психиатров

Депутат Милонов: К делу о похищении смоленской девочки надо привлечь психиатров

К подобного рода преступлениям необходимо относиться более внимательно и максимально привлекать к делу психиатров, считает зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Депутат сказал, что подобного рода преступления по своей сути гораздо более серьезные, чем просто месть или жажда наживы, поскольку их мотив и способ совершения наиболее жестокий. По его словам, подобные случаи требуют переосмыслить, насколько преступник даже после отбытия наказания, в случае доказанности вины, будет нормальным.

«Похитил ребенка, держал у себя дома. Возможно, у человека в голове такой туннель в ад, что он никогда уже не зарастет. Поэтому к подобного рода преступлениям необходимо относиться, с одной стороны, более внимательно в плане дальнейшей жизни этого человека. И с другой стороны, понимать природу и, соответственно, максимально привлекать психиатров», — считает Милонов.

Депутат напомнил, что в России не всегда четко отслеживается судьба отбывшего наказание преступника, когда он выходит на свободу. По его мнению, есть психические заболевания, которые уже не позволят бывшему осужденному проживать в нормальном обществе. Именно поэтому, подчеркнул он, часты случаи рецидивов, которые ставят под сомнение, стоит ли выпускать подобных людей на свободу.

Напомним, 24 февраля поступила информация, что в Смоленске девятилетняя школьница утром вышла из дома на улице Маршала Еременко, чтобы погулять с собакой, и пропала. Питомец при этом вернулся домой.