В Кремле раскрыли формат следующего раунда переговоров по Украине

Песков: Следующий раунд переговоров по Украине пройдет в трехстороннем формате

Следующий раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине по-прежнему пройдет в трехстороннем формате. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Что касается формата, то да, речь идет о продолжении трехстороннего формата», — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что Кремль проинформирует общественность о сроках нового раунда переговоров, как только они будут согласованы. Он отметил, что на данный момент рабочие контакты между сторонами продолжаются.

Ранее сообщалось, что следующий раунд трехсторонних переговоров по Украине пройдет в начале марта.