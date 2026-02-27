Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:48, 27 февраля 2026Мир

В Кремле раскрыли формат следующего раунда переговоров по Украине

Песков: Следующий раунд переговоров по Украине пройдет в трехстороннем формате
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ramil Sitdikov / Pool / Reuters

Следующий раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине по-прежнему пройдет в трехстороннем формате. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Что касается формата, то да, речь идет о продолжении трехстороннего формата», — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что Кремль проинформирует общественность о сроках нового раунда переговоров, как только они будут согласованы. Он отметил, что на данный момент рабочие контакты между сторонами продолжаются.

Ранее сообщалось, что следующий раунд трехсторонних переговоров по Украине пройдет в начале марта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Расчлененное тело сына украинского вора в законе могли найти на Бали. Его похищение вскрыло криминальную сеть с участием СБУ

    В России возобновили производство мощной спортивной машины

    Джиган прокомментировал желание Самойловой родить от другого мужчины

    В России назвали Зеленского плутом из-за условия для встречи с Путиным

    В ЕС призвали расширить антироссийские санкции на третьи страны

    Россияне начали продавать камни из почек

    В Кремле раскрыли формат следующего раунда переговоров по Украине

    Российского модельера прозвали пляжным зонтом из-за образа для похода в театр

    Выявлены часто предшествующие болезни Альцгеймера заболевания

    Основатель российского медиахолдинга не вышел с допроса

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok