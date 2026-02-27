Реклама

В России отреагировали на запуск ракет ВСУ по региону в 800 километрах от границы

Джабаров допустил, что для атаки на Чувашию ВСУ могли использовать Storm Shadow
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Для атаки на Чувашию, которая находится в 800 километрах от границы России и Украины, Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли использовать британские ракеты Storm Shadow, допустил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Мнением сенатор поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Я уверен, что это не украинская ракета. Это, конечно, британская Storm Shadow, которые они поставляют. Украинцы просто свои шильдики вешают на эти ракеты. Это еще раз подтверждает, что за украинцами стоят британцы, французы, скорее всего, еще и немцы», — отреагировал Джабаров.

Мне кажется, при таком подходе вряд ли стоит говорить о скором заключении мирного соглашения. Вся позиция украинцев направлена на то, чтобы сорвать любые переговоры с российской стороной

Владимир Джабаровпервый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам

Ранее появилась информация о том, что ВСУ впервые попытались ударить ракетами по Чувашии. Правительство региона сообщило, что, по данным оперативных служб, две ракеты пытались нанести удар.

Однако позднее публикация была удалена. В правительстве региона заявили, что ранее размещенная информация, в которой упоминались ракеты, неверная.

