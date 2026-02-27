ВСУ ударили по объекту энергетики в российском регионе

Губернатор Хинштейн: При атаке дронов ВСУ не выжил доброволец «БАРС-Курск»

При повторной атаке дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) не выжил доброволец «БАРС-Курск». Губернатор российского приграничного региона Александр Хинштейн пояснил в Telegram-канале, что удару противника подвергся энергообъект в Беловском районе.

По его данным, еще двое энергетиков получили ранения. Губернатор Курской области выразил соболезнования близким добровольца.

Он пояснил, что, предварительно, 34 населенных пункта района остались без электроснабжения. «В ближайшее время энергетики приступят к ликвидации последствий», — заверил Хинштейн в посте.

До этого ВСУ ударили дроном по автосервису в Курской области, жертвой стал 25-летний сотрудник предприятия. Еще трое, в том числе двое клиентов автосервиса, получили осколочные ранения. Всех их госпитализировали, подчеркнул губернатор. К месту направились административные службы.