В российском городе обломки ракеты повредили многоквартирный дом

В Таганроге обломки ракеты повредили многоквартирный дом на улице Циолковского. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в Telegram.
По его словам, в результате падения фрагментов снаряда частично обрушился один из балконов. Предварительно, в квартире находилась женщина. Эта информация сейчас уточняется.
Других подробностей Слюсарь не привел. «Экстренные службы работают на месте происшествия», — подчеркнул он.
Ранее о ракетной опасности сообщили в Оренбургской, Самарской и Свердловской областях, а также в Чувашии, Татарстане, Башкирии и Удмуртии.
До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате ракетного обстрела без света остались 60 тысяч жителей Белгорода. Детские сады и школы города продолжат работать на системах резервного энергоснабжения.