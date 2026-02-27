Реклама

Россия
15:56, 27 февраля 2026

В российском городе обломки ракеты повредили многоквартирный дом

Слюсарь: Из-за падения обломков ракеты частично разрушился балкон жилого дома
Константин Лысяков
Константин Лысяков
Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости

В Таганроге обломки ракеты повредили многоквартирный дом на улице Циолковского. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в Telegram.

По его словам, в результате падения фрагментов снаряда частично обрушился один из балконов. Предварительно, в квартире находилась женщина. Эта информация сейчас уточняется.

Других подробностей Слюсарь не привел. «Экстренные службы работают на месте происшествия», — подчеркнул он.

Ранее о ракетной опасности сообщили в Оренбургской, Самарской и Свердловской областях, а также в Чувашии, Татарстане, Башкирии и Удмуртии.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате ракетного обстрела без света остались 60 тысяч жителей Белгорода. Детские сады и школы города продолжат работать на системах резервного энергоснабжения.

