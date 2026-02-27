Опубликованы кадры разрушений в регионе России после массированного ракетного обстрела

Гладков опубликовал кадры разрушений после ракетного обстрела ВСУ

В сети появились фотографии с последствиями массированного ракетного обстрела Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Снимки опубликовал губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По словам чиновника, утром он проехал по объектам, подвергшимся ракетному удару, и осмотрел разрушения.

На кадрах видно, предположительно, поврежденные объекты энергетики. У строений со следами копоти частично обрушены стены, вокруг валяются обломки в виде металлических фрагментов и кирпичей.

По данным Гладкова, в результате обстрела без света остались 60 тысяч жителей Белгорода. Детские сады и школы города продолжат работать на резервной энергии.

ВСУ атаковали энергетическую инфраструктуру региональной столицы в ночь на 27 февраля. Помимо перебоев с электричеством, в городе зафиксировали проблемы с подачей воды и тепла.

Как сообщили в Минобороны России, за минувшую ночь средства противовоздушной обороны сбили над регионами 95 украинских беспилотников. Летательные аппараты перехвачены и уничтожены в Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тверской и Тульской областях, Краснодарском крае, Московском регионе, а также над акваториями Черного и Азовского морей.