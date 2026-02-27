В ЦБ объяснили снижение ставки на фоне выросших цен

Заботкин: Для принятия решений по ставке Центробанку важна устойчивая инфляция

Для принятия решений по ставке Центробанку (ЦБ) важна устойчивая инфляция, а не показатели за отдельно взятые месяцы. Снижение ставки на фоне выросших в январе цен объяснил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин.

На заседании совета директоров 13 февраля ЦБ принял решение продолжить смягчение денежно-кредитной политики (ДКП). В пользу сохранения жесткости говорил неожиданно резкий всплеск инфляции, сохранение инфляционных ожиданий населения на высоком уровне и повышенный дефицит бюджета в начале года, но регулятор снизил ставку с 16 до 15,5 процента годовых.

На вопрос, почему ЦБ не повышает показатель на фоне подскочившей в январе инфляции, Заботкин ответил, что всплеск цен вызван разовым эффектом повышения НДС и зимним подорожанием огурцов и помидоров.

«В итоге на конец января годовая инфляция составила 6 процентов. Это ниже, чем прогноз Банка России на конец 2025 года — 6,5-7,0 процента, то есть суммарный рост цен за последние месяцы меньше, чем мы ожидали», — пояснил зампред регулятора.

На инфляцию влияет не столько изменение ставки, сколько ее уровень, и этот процесс растянут во времени. Поэтому на инфляцию 2026 года будут продолжать влиять те высокие значения ключевой ставки, которые ЦБ поддерживал в течение 2025 года. Если ставка снижается с высоких значений постепенно, полагать, что очередное ее снижение спровоцирует резкое ускорение инфляции, точно неуместно, добавил Заботкин.

В резюме обсуждения ключевой ставки представители регулятора заявили, что у них повысилась уверенность в возможности продолжить смягчение ДКП на ближайших заседаниях. ЦБ будет оценивать целесообразность снижения ставки на ближайших заседаниях, и решения будут зависеть от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий.