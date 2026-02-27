Реклама

Экономика
11:28, 27 февраля 2026

Влияние новых британских санкций на курс рубля оценили

Экономист Федоров: Британские санкции не окажут негативного влияния на рубль
Вячеслав Агапов

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Британские санкции не окажут негативного влияния на курс рубля. Так оценил влияние новых ограничений главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров, его слова приводит «Газета.Ru».

По словам эксперта, в среднесрочной перспективы новые санкции не повлияют на российскую валюту. Большую часть первого полугодия курс доллара будет находиться в диапазоне 76–80 рублей.

«Сам факт введения новых ограничений нельзя назвать дружественным шагом, однако структурного давления на рубль они не создают. Сейчас динамика российской валюты в большей степени определяется внутренними факторами — объемами продажи валюты из Фонда национального благосостояния в рамках бюджетного правила и масштабами нефтегазового экспорта», — пояснил он.

Сейчас на курсы валют в большей степени влияет слабый спрос на иностранную валюту со стороны импортеров. Он упал еще во втором квартале прошлого года и пока не демонстрирует признаков восстановления. Поэтому существенного ослабления рубля до конца апреля ждать не стоит, добавил Федоров.

Эксперты Сбербанка ожидают, что курс доллара к концу текущего года вырастет до 85-90 рублей. В то же время глава банка Герман Греф уточнил, что его личные ожидания соответствуют уровням 90-95 рублей за доллар. «Я в этом году не вижу ни одного шанса иметь такой крепкий рубль», — пояснил топ-менеджер

