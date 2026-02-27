Влияние новых британских санкций на курс рубля оценили

Британские санкции не окажут негативного влияния на курс рубля. Так оценил влияние новых ограничений главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров, его слова приводит «Газета.Ru».
По словам эксперта, в среднесрочной перспективы новые санкции не повлияют на российскую валюту. Большую часть первого полугодия курс доллара будет находиться в диапазоне 76–80 рублей.
«Сам факт введения новых ограничений нельзя назвать дружественным шагом, однако структурного давления на рубль они не создают. Сейчас динамика российской валюты в большей степени определяется внутренними факторами — объемами продажи валюты из Фонда национального благосостояния в рамках бюджетного правила и масштабами нефтегазового экспорта», — пояснил он.
Сейчас на курсы валют в большей степени влияет слабый спрос на иностранную валюту со стороны импортеров. Он упал еще во втором квартале прошлого года и пока не демонстрирует признаков восстановления. Поэтому существенного ослабления рубля до конца апреля ждать не стоит, добавил Федоров.
Эксперты Сбербанка ожидают, что курс доллара к концу текущего года вырастет до 85-90 рублей. В то же время глава банка Герман Греф уточнил, что его личные ожидания соответствуют уровням 90-95 рублей за доллар. «Я в этом году не вижу ни одного шанса иметь такой крепкий рубль», — пояснил топ-менеджер