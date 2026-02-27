Филиппо: Орбан является главным препятствием для вступления Украины в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский может лишиться поддержки главы Соединенных Штатов Дональда Трампа после публикации премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном открытого письма. Об этом на YouTube заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

По его мнению, данный шаг говорит о растущей уверенности Венгрии в своей способности дать отпор украинскому лидеру, а также привлечь внимание «старого друга» Орбана — Трампа, который «может поставить Зеленского на место».

«Орбан является главным препятствием для вступления Украины в ЕС и путает карты всем поджигателям войны. Вот почему его хотят убрать в Брюсселе, вот почему он так бесит Зеленского», — подчеркнул Филиппо.

Ранее Орбан опубликовал открытое письмо, в котором призвал Зеленского изменить его политику и проявлять больше уважения в отношении Венгрии. Он подчеркнул, что его страна не несет ответственности за ситуацию на Украине и не хочет финансировать военные действия и участвовать в конфликте.