Соррилья: Без поддержки Запада Украина сможет сопротивляться не более 12 недель

Без финансовой и военной поддержки Запада Украина сможет сопротивляться не более 12 недель. Об этом заявил бывший испанский дипломат Хосе Антонио Соррилья в видео на своем YouTube-канале «El Canal del Coronel».

«Все, что сейчас делает Украина, происходит потому, что мы отправляем им деньги и оружие. Без этих денег и оружия, как только мы "выдернем кабель", Украина сможет сопротивляться не более, скажем, 12 недель», — сказал он.

Бывший дипломат отметил, что продолжение конфликта приводит к росту числа жертв и не приносит заявленных целей. Однако по его словам, отдельные лица становятся богаче на крови невинных.

Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Дизен предложил западным лидерам лично отправиться воевать на Украину. Он добавил, что украинцы не желают воевать за Запад и пытаются сбежать от вербовщиков.