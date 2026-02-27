Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
10:23, 27 февраля 2026Спорт

Вяльбе назвала чемпионат России главным стартом для всех лыжников страны

Елена Вяльбе назвала чемпионат России главным стартом для всех лыжников страны
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе выступила на церемонии открытия чемпионата страны 2026 года, проходящего в Южно-Сахалинске. Об этом сообщает ТАСС.

Она назвала соревнования главным стартом для всех лыжников страны. «Я дальневосточница, и я очень рада тому, что лыжные гонки так серьезно заехали на Дальний Восток», — заявила Вяльбе.

Ранее лыжница Вероника Степанова обратилась к соперницам из Швеции Эббе Андерссон и Фриде Карлссон после победы в скиатлоне на чемпионате России-2026. «Эбба и Фрида, ждите нас. Мы вернемся, ох как вернемся», — заявила спортсменка.

До участия в Олимпиаде-2026 в Италии допустили двух российских лыжников в нейтральном статусе — Савелия Коростелева и Дарью Непряеву. Им не удалось завоевать медалей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Задержан заместитель председателя правления «Газпром нефти»

    Доллар по 75 уйдет в историю

    Огурцы по цене почти догнали креветки. Почему так происходит

    Сын Брэда Питта отказался от его фамилии

    Немецкую партию заподозрили в содействии России из-за расследования по НАТО

    Мужчины и женщины перечислили самые непристойные увиденные на работе вещи

    Раскрыты новые детали по делу Эпштейна после допроса Клинтон

    Плоды привычного растения связали со снижением накопления жира в печени

    Бывший председатель ФК «Локомотив» выслушал приговор за организацию покушения

    Рацион Марии Погребняк описали в сети фразой «с этим к психиатру»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok