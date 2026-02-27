Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:25, 27 февраля 2026Мир

Захарова назвала ложью показания Хиллари Клинтон по делу Эпштейна

Захарова: Билл и Хиллари Клинтон все знали о деятельности Эпштейна
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Бывший президент США Билл Клинтон и его жена, экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон, все знали о деятельности скандально известного американского финансиста Джеффри Эпштейна, уличенного в педофилии. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

«Все Билл Клинтон знал, и Хиллари Клинтон тоже все это знает. И то, что она вчера говорила, это ложь, это вранье», — отметила дипломат.

Ранее член Палаты представителей США Анна Паулина Луна рассказала, что во время допроса экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна она сосредоточилась на вопросах о его возможных связях с иностранными разведками.

20 февраля Билл и Хиллари Клинтон согласились дать показания по делу финансиста-педофила Джеффри Эпштейна. Билл Клинтон явится для дачи показаний в Палате представителей сегодня, 27 февраля.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Топ-менеджера «Газпром нефти» задержали по делу о миллионных взятках. Что об этом известно?

    Женщина посмотрела на фото со дня рождения и решила изменить подход к здоровью

    Назван второй соперник сборной России по футболу по товарищеским матчам в марте

    В Госдуме высказались об отказе Зеленского вывести войска из Донбасса

    Захарова назвала ложью показания Хиллари Клинтон по делу Эпштейна

    Вероятность проведения выборов на Украине в 2026 году оценили

    Афганистан нанес удар по «ядерному объекту» в Пакистане

    В Кремле высказались об изменении переговорной позиции Киева

    В России выпустили первый учебник по БПЛА для школьников

    Иран вернул в строй угрожающий кораблям США российский «Палтус»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok