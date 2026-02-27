Захарова назвала ложью показания Хиллари Клинтон по делу Эпштейна

Захарова: Билл и Хиллари Клинтон все знали о деятельности Эпштейна

Бывший президент США Билл Клинтон и его жена, экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон, все знали о деятельности скандально известного американского финансиста Джеффри Эпштейна, уличенного в педофилии. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

«Все Билл Клинтон знал, и Хиллари Клинтон тоже все это знает. И то, что она вчера говорила, это ложь, это вранье», — отметила дипломат.

Ранее член Палаты представителей США Анна Паулина Луна рассказала, что во время допроса экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна она сосредоточилась на вопросах о его возможных связях с иностранными разведками.

20 февраля Билл и Хиллари Клинтон согласились дать показания по делу финансиста-педофила Джеффри Эпштейна. Билл Клинтон явится для дачи показаний в Палате представителей сегодня, 27 февраля.