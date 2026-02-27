Реклама

Мир
15:24, 27 февраля 2026

Захарова поделилась инсайдами о событиях в Буче

Захарова рассказала, что в кулуарах ООН считают события в Буче фейком
Виктория Кондратьева
Фото: Zohra Bensemra / Reuters

Представители ООН в кулуарах делятся, что считают заявления украинской стороны о событиях в Буче фейком. Об этом рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее цитирует ТАСС.

«Мы ведь запрашивали генерального секретаря Организации Объединенных Наций, мы попросили ООН предоставить и стать посредником в предоставлении списков имен погибших. Ноль реакции, а в кулуарах эти самые ооновцы нам сказали: мы все знаем, что это провокация», — сказала дипломат.

Захарова подчеркнула, что Москва неоднократно заявляла, что связанные с Бучей обвинения Киева — «провокация, дезинформация и чудовищный фейк».

Ранее Захарова обвинила президента Украины Владимира Зеленского во лжи. По ее словам, заявления политика о нежелании российской стороны вести переговоры, а также о якобы «украденных Россией» детях и Буче не соответствуют действительности.

