Знаменитая певица бросилась спасать бойфренда из горящей машины и получила тяжелые ожоги

Певица Хуэй из Сингапура бросилась спасать бойфренда из горящей машины

В Сингапуре знаменитая певица вернулась на сцену через пять лет после того, как поучила ожоги 80 процентов тела. Об этом пишет Mothership.

32-летняя Рэйбе О Сью Хуэй стала певицей жанра гетай, чтобы оплатить учебу и финансово поддержать отца. Со временем она приобрела известность на национальном уровне. В феврале 2021 года Хуэй с бойфрендом и еще четырьмя друзьями попала в аварию в историческом районе Танджонг Пагар. Автомобиль двигался на скорости почти 150 километров в час. После столкновения машина вспыхнула. Певице удалось выбраться из машины, однако ее возлюбленный и друзья остались в салоне.

Она бросилась спасать остальных из горящего автомобиля. Она попыталась открыть раскаленные дверцы и получила тяжелейшие ожоги. Вытащить застрявших в машине людей не удалось. Хуэй провела четыре месяца в больнице, после чего еще почти четыре года восстанавливалась. Из-за ожогов на лице и уменьшившегося объема легких, она долго не могла петь. После долгих тренировок Хуэй вернула певческий голос.

Теперь певица объявила, что готова вернуться на сцену, чем очень обрадовала поклонников, которые поддерживали ее все эти годы. Первое выступление после пятилетнего перерыва должно состоятся 27 февраля.

