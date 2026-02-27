Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
10:20, 27 февраля 2026Из жизни

Знаменитая певица бросилась спасать бойфренда из горящей машины и получила тяжелые ожоги

Певица Хуэй из Сингапура бросилась спасать бойфренда из горящей машины
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Кадр: Entertainment - Mediacorp / YouTube

В Сингапуре знаменитая певица вернулась на сцену через пять лет после того, как поучила ожоги 80 процентов тела. Об этом пишет Mothership.

32-летняя Рэйбе О Сью Хуэй стала певицей жанра гетай, чтобы оплатить учебу и финансово поддержать отца. Со временем она приобрела известность на национальном уровне. В феврале 2021 года Хуэй с бойфрендом и еще четырьмя друзьями попала в аварию в историческом районе Танджонг Пагар. Автомобиль двигался на скорости почти 150 километров в час. После столкновения машина вспыхнула. Певице удалось выбраться из машины, однако ее возлюбленный и друзья остались в салоне.

Она бросилась спасать остальных из горящего автомобиля. Она попыталась открыть раскаленные дверцы и получила тяжелейшие ожоги. Вытащить застрявших в машине людей не удалось. Хуэй провела четыре месяца в больнице, после чего еще почти четыре года восстанавливалась. Из-за ожогов на лице и уменьшившегося объема легких, она долго не могла петь. После долгих тренировок Хуэй вернула певческий голос.

Материалы по теме:
Невеста богатейшего человека в мире впервые рассказала об их отношениях. Почему после этого над ней стали издеваться?
Невеста богатейшего человека в мире впервые рассказала об их отношениях.Почему после этого над ней стали издеваться?
14 ноября 2023
Богатейший человек планеты решил жениться в 59 лет. Как бывшая любовница Джеффа Безоса завоевала его сердце?
Богатейший человек планеты решил жениться в 59 лет.Как бывшая любовница Джеффа Безоса завоевала его сердце?
24 мая 2023

Теперь певица объявила, что готова вернуться на сцену, чем очень обрадовала поклонников, которые поддерживали ее все эти годы. Первое выступление после пятилетнего перерыва должно состоятся 27 февраля.

Ранее знаменитая китайско-канадская певица Келли Ю потеряла сознание на сцене во время выступления и оказалась в больнице. Происшествие попало на видео.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Между Афганистаном и Пакистаном начались боевые действия. Что известно на данный момент?

    Доллар по 75 уйдет в историю

    Огурцы по цене почти догнали креветки. Почему так происходит

    Рацион Марии Погребняк описали в сети фразой «с этим к психиатру»

    Вяльбе назвала чемпионат России главным стартом для всех лыжников страны

    В Британии заявили о способности российской ПРО остановить ядерный удар

    Знаменитая певица бросилась спасать бойфренда из горящей машины и получила тяжелые ожоги

    Житель Луганска несколько лет корректировал удары ВСУ по военным объектам России

    Российская пшеница хлынет в постсоветскую республику

    За противоправные действия на железной дороге трое молодых россиян получили до 12 лет

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok