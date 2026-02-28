Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:31, 28 февраля 2026Мир

Европейская страна поднимет уровень готовности к террористическим угрозам

Орбан: Венгрия поднимет уровень готовности к террористическим угрозам
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Виктор Орбан

Виктор Орбан. Фото: Globallookpress.com

Венгрия поднимет уровень готовности к террористическим угрозам, об этом сообщил премьер-министр европейской страны Виктор Орбан, видеообращение опубликовано в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Мы должны учитывать возрастающую вероятность террористических атак по всей Европе», — подчеркнул политик.

Орбан добавил, что в последнее время подобное происходило в европейских странах, особенно в тех, где проживает большое количество мигрантов. Премьер добавил, что Венгрия находится в лучшем положении, однако на заседании совета обороны было принято решение о повышении уровня готовности на один уровень.

Ранее Орбан заявил, что Будапешт разместит войска и военную технику вблизи энергообъектов для защиты от Украины. По словам политика, полиция будет патрулировать районы вокруг электростанций, распределительных станций и центров управления.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Эрдоган назвал главного виновника конфликта США и Ирана

    В США оценили ущерб американским объектам в результате ответных ударов Ирана

    Трамп заявил о нежелании Ирана заключать сделку

    В США назвали цели операции в Иране

    Стало известно о больших потерях ВСУ в Сумской области

    Европейская страна поднимет уровень готовности к террористическим угрозам

    Россиян предупредили о новых обязанностях собственников земельных участков

    В Тегеране заявили о гибели зятя и невестки верховного лидера Ирана

    Федор Емельяненко рассказал о нежелании проводить бои в России

    Раскрыто число погибших при ударах по школам в Иране

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok