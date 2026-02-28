Европейская страна поднимет уровень готовности к террористическим угрозам

Орбан: Венгрия поднимет уровень готовности к террористическим угрозам

Венгрия поднимет уровень готовности к террористическим угрозам, об этом сообщил премьер-министр европейской страны Виктор Орбан, видеообращение опубликовано в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Мы должны учитывать возрастающую вероятность террористических атак по всей Европе», — подчеркнул политик.

Орбан добавил, что в последнее время подобное происходило в европейских странах, особенно в тех, где проживает большое количество мигрантов. Премьер добавил, что Венгрия находится в лучшем положении, однако на заседании совета обороны было принято решение о повышении уровня готовности на один уровень.

Ранее Орбан заявил, что Будапешт разместит войска и военную технику вблизи энергообъектов для защиты от Украины. По словам политика, полиция будет патрулировать районы вокруг электростанций, распределительных станций и центров управления.