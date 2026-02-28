Реклама

21:21, 28 февраля 2026

Федор Емельяненко рассказал о нежелании проводить бои в России

Федор Емельяненко: Не так сложно биться в Японии и Америке, как в России
Андрей Стрельцов
Фото: Пресс-служба Bellator / ТАСС

Боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко рассказал о нежелании проводить бои в России. Его слова приводит Sport24.

Спортсмен объяснил, что на родине его сильно отвлекают в преддверии поединков. «Я пытаюсь объяснить, что не отвечаю за билеты, не отвечаю за проведение, за перелеты и так далее. Не так сложно было драться в Японии, именно готовиться и выступать там, и в Америке, потому что, наверное, далеко. Сложнее всего дома», — заявил спортсмен.

В октябре прошлого года Емельяненко объяснил отказ переходить в Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC). Боец заявил, что для него были важны не деньги, а человеческие отношения и уважение. Он отметил, что имел предложения как от UFC, так и от Bellator, но выбрал последний, несмотря на менее выгодные финансовые условия.

Емельяненко известен по выступлениям в Pride, Strikeforce, M-1 Challenge и Bellator. В октябре 2021-го он возглавил первый в истории американской организации турнир в России. Емельяненко провел 48 боев по правилам смешанных единоборств. В 40 поединках он победил, семь раз проиграл. Еще один бой с его участием был признан несостоявшимся.

