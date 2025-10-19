Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Федор Емельяненко объяснил отказ переходить в UFC

Боец Федор Емельяненко заявил, что не перешел в UFC из-за значимости уважения
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Бывший российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко объяснил отказ переходить в Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC). Его слова приводит RT.

Спортсмен заявил, что для него были важны не деньги, а человеческие отношения и уважение. Он отметил, что имел предложения как от UFC, так и от Bellator, но выбрал последний, несмотря на менее выгодные финансовые условия. В Bellator вместе с ним подписали нескольких бойцов, которые сегодня известны во всем мире.

В 2023 году Федора Емельяненко включили в качестве персонажа в игру UFC 5 от компании EA Sports. Глава UFC Дэйна Уайт заявил, что спортсмен получил «неприлично» много денег за появление в игре.

Емельяненко известен по выступлениям в Pride, Strikeforce, M-1 Challenge и Bellator. В октябре 2021-го он возглавил первый в истории американской организации турнир в России. Емельяненко провел 48 боев по правилам смешанных единоборств. В 40 поединках он победил, семь раз проиграл. Еще один бой с его участием был признан несостоявшимся.

