18:21, 28 февраля 2026Мир

Израиль ударил по охране экс-президента Ирана

РИАН: Сотрудники безопасности экс-президента Ирана Ахмадинежада ликвидированы
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: AP

Сотрудники службы безопасности экс-президента Ирана Махмуда Ахмадинежада были ликвидированы в ходе ракетных ударов Израиля по Исламской Республике. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на иранский источник.

«Три сотрудника службы безопасности [экс-президента Ахмадинежада] погибли», — сказал собеседник агентства.

Утром 28 февраля Израиль нанес удар по Ирану и назвал его «превентивным». Атаку подтвердил министр обороны страны Исраэль Кац. Газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила о причастности США к ударам по Тегерану.

Ранее в Израиле высказались о результатах атаки на Иран. По словам израильского чиновника, целью атаки был президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан.

