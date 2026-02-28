Американскую телезвезду, блогершу и бизнесвумен Ким Кардашьян уличили в применении фотошопа в новой рекламе ее собственного бренда энергетических напитков без кофеина. На соответствующие комментарии, размещенные в соцсетях X и Reddit, обратило внимание Daily Mail.

45-летняя инфлюэнсерша разместила в соцсетях кадры, на которых она запечатлена с напитком в руках. При этом пользователи предположили, что звезда отредактировала снимки с помощью искусственного интеллекта.

Так, некоторые юзеры обратили внимание на неестественную форму носа звезды. В свою очередь другие заявили, что Кардашьян больше похожа на младшую дочь Чикаго, чем на саму себя.

В результате один из снимков, который наиболее подвергся критике, предпринимательница удалила.

