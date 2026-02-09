Ким Кардашьян вышла в свет с чемпионом «Формулы-1» после слухов о романе

Американская телезвезда, блогерша и бизнесвумен Ким Кардашьян вышла в свет с семикратным чемпионом «Формулы-1», участником команды «Феррари» Льюисом Хэмилтоном после слухов о романе. Видео появилось на странице британского и ирландского подразделения Национальной футбольной лиги в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

45-летнюю инфлюэнсершу и 41-летнего спортсмена сняли во время посещения Супербоула LX на стадионе Levi's Stadium в Санта-Кларе, штат Калифорния. Они позировали, стоя рядом на трибуне. При этом предпринимательница надела облегающий черный наряд с глубоким декольте.

Также компанию паре составили сестра Кардашьян модель Кендалл Дженнер и рэпер Tyler, the Creator.

Ранее в феврале Ким Кардашьян в прозрачном платье сходила с Хэмилтоном на свидание.

Ким Кардашьян была замужем трижды. Ее последним законным супругом стал рэпер Канье Уэст, в браке с которым родились четверо детей.

В октябре 2025 года блогерша раскрыла главную причину развода с Канье Уэстом. Она призналась, что ею оказались эмоциональная и финансовая нестабильность.