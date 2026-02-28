Масштаб ударов по Ирану поразил членов Конгресса США

CBS: В Конгрессе удивились масштабом ударов США по Ирану

Наиболее влиятельные конгрессмены «группы восьми» Конгресса США были поражены масштабом американских ударов по Ирану. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на источники.

«У нас не было даже намека на то, что удары будут такими масштабными и что выбор целей будет столь широким», — заявил телеканалу один из американских законодателей.

Ранее стало известно, что госсекретарь США Марко Рубио перед началом военной операции в Иране уведомил лишь нескольких представителей высшего руководства Конгресса.

Также сенатор Джек Рид заявил, что Конгресс не давал согласия на проведение масштабной военной операции против Ирана и не получал соответствующих обоснований со стороны администрации президента Дональда Трампа.