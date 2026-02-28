Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
05:13, 28 февраля 2026Бывший СССР

Мобильная связь в украинском городе полностью уничтожена российским ударом

«Киевстар»: Украинцы остались полностью без связи в Орехове после удара ВС РФ
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Российский удар оставил полностью без связи целый город в Запорожской области. Речь идет об украинском городе Орехове, где мобильная связь была попросту уничтожена, об этом сообщил крупнейший мобильный оператор республики «Киевстар» в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Враг полностью уничтожил нашу базовую станцию в Орехове. Единственную, которая еще работала в городе — из всех операторов», — говорится с заявлении компании.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Интервьюер прервал Зеленского в момент обсуждения ядерного оружия. Что рассказал глава Украины о выборах и встрече с Путиным?

    Мобильная связь в украинском городе полностью уничтожена российским ударом

    Антироссийскую перепевку песни «Сигма-бой» признали экстремистской

    Британский аналитик указал на тревогу ВСУ из-за Одессы

    Стали известны новые подробности о переговорах по Украине

    Запад лишил Украину способности защищаться

    Несколько россиян умерли на популярном курорте из-за различных инфекций

    Военный самолет с грузом денег рухнул на шоссе в Боливии

    Мошенники начали филигранно мстить неудавшимся жертвам

    В Швейцарии ликвидируют банк на фоне подозрений в связях с Россией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok